Семерина (Лаврова) Елена Александровна 13.09.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семерина (Лаврова) Елена Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.09.1947

Дата смерти

12.10.2024

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1947

Отец: Лавров Александр Николаевич

Мать: (Лаврова) Татьяна Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно

Муж: Цыплянов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыплянов Владимир

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыплянов Владимир

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыплянов Владимир

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.10.2024
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Феодосия, Феодосия, Республика Крым

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