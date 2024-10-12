Семерина (Лаврова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения13.09.1947
Дата смерти12.10.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1947
Развод
Неизвестно
Муж: Цыплянов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыплянов Владимир
Рождение ребёнка
17.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыплянов Владимир
Рождение ребёнка
16.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыплянов Владимир
Смерть
12.10.2024
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно