Шевчук-Крылова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевчук-Крылова Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевчук-Крылов Михаил

Мать: Шевчук Крылова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатенко Амалия

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатенко Ярослава

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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