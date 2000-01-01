Шевчук-Крылова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевчук-Крылов Михаил
Мать: Шевчук Крылова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатенко Амалия
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатенко Ярослава
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности