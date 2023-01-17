Шакирина (Фефелова) Анжела Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирина (Фефелова) Анжела Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1978

Отец: Кулешов Александр

Мать: Субботина Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
03.03.1997

Дочь: Салмашева Анастасия

Отец ребёнка: Шакирин Александр Александрович

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.09.2002

Сын: Шакирин Никита Александрович

Отец ребёнка: Шакирин Александр Александрович

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