Шакирина (Фефелова) Анжела Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1978
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1978
Отец: Кулешов Александр
Рождение ребёнка
03.03.1997
Дочь: Салмашева Анастасия
Отец ребёнка: Шакирин Александр Александрович
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.09.2002
Сын: Шакирин Никита Александрович
Отец ребёнка: Шакирин Александр Александрович