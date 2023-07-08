Равкин Константин Абрамов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Равкин Абрам Андреев
Мать: Равкина Васса Ильина
Бракосочетание
Около 1880
Восприемник
10.05.1883
кр. отец у Смирнова Николая Леонидовича кр. мать Николая - Екатерина Евстигнеева Зыкина (?)
Рождение ребёнка
06.11.1891
Сын: Равкин Сергей Константинов
Мать ребёнка: Равкина Екатерина Иванова
Покровская церковь отставной унтер офицер Игнатий Федоров Федоров и самарская мещанка Параскева Павлова Чегодаева
Рождение ребёнка
19.09.1893 ст.
Мать ребёнка: Равкина Екатерина Иванова
Покровская церковь отставной унтер офицер Игнатий Федоров Федоров и самарская мещанка Параскева Павлова Чегодаева
Работа или профессия
1893
запасной унтер офицер писарь Жандармского полицейского железнодорожного управления
Рождение ребёнка
22.05.1911 ст.
Сын: Равкин Николай Константинов
Мать ребёнка: Равкина Екатерина Иванова
села Борского Бузулукского уезда крестьянин Федор Александров Воробьев и жена титулярного советника Марфа Никитина Гордеева
Смерть
Неизвестно