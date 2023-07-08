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Равкин Константин Абрамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Равкин Абрам Андреев

Мать: Равкина Васса Ильина

Бракосочетание
Около 1880

Жена: Равкина Екатерина Иванова

Восприемник
10.05.1883
Самара, Самара, Самарская область
кр. отец у Смирнова Николая Леонидовича кр. мать Николая - Екатерина Евстигнеева Зыкина (?)
Рождение ребёнка
06.11.1891

Сын: Равкин Сергей Константинов

Мать ребёнка: Равкина Екатерина Иванова

Покровская церковь отставной унтер офицер Игнатий Федоров Федоров и самарская мещанка Параскева Павлова Чегодаева
Рождение ребёнка
19.09.1893 ст.

Сын: Равкин Иван Константинов

Мать ребёнка: Равкина Екатерина Иванова

Самара, Самара, Самарская область
Покровская церковь отставной унтер офицер Игнатий Федоров Федоров и самарская мещанка Параскева Павлова Чегодаева
Работа или профессия
1893
запасной унтер офицер писарь Жандармского полицейского железнодорожного управления
Рождение ребёнка
22.05.1911 ст.

Сын: Равкин Николай Константинов

Мать ребёнка: Равкина Екатерина Иванова

Самара, Самара, Самарская область
села Борского Бузулукского уезда крестьянин Федор Александров Воробьев и жена титулярного советника Марфа Никитина Гордеева
Смерть
Неизвестно
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