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Бахолдин Михаил Вадимович
Бахолдин Михаил Вадимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.2005
Пол
Мужской
Отец
Бахолдин Вадим Анатольевич
1967 г.р.
Мать
Бахолдина Юлия Анатольевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.2005
Отец:
Бахолдин Вадим Анатольевич
Мать:
Бахолдина Юлия Анатольевна
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