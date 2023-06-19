Волкова (Сорокина) Людмила Вадимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.2003
Дочь: Волкова Екатерина Валерьевна
Отец ребёнка: Волков Валерий Самуилович
Рождение ребёнка
04.08.2014
Сын: Волков Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Волков Валерий Самуилович
Бракосочетание
Неизвестно