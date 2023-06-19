Волкова (Сорокина) Людмила Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Сорокина) Людмила Вадимовна

Место рождения

Вичуга, Вичуга, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.08.2003

Дочь: Волкова Екатерина Валерьевна

Отец ребёнка: Волков Валерий Самуилович

Рождение ребёнка
04.08.2014

Сын: Волков Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Волков Валерий Самуилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Валерий Самуилович