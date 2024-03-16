Терещенко Яков Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Яков Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1985

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1985

Отец: Терещенко Александр

Мать: не указана

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