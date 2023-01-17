Ткаченко Степан (Стефан)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Ткаченко Никита
Мать: Варвара Никитична
Рождение ребёнка
28.08.1907
Сын: Ткаченко Петр
Мать ребёнка: Ткаченко Анна
Рождение ребёнка
13.01.1914
Сын: Ткаченко Василий
Мать ребёнка: Ткаченко Анна
Рождение ребёнка
06.03.1916
Сын: Ткаченко Алексей
Мать ребёнка: Ткаченко Анна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ильченко Мария
Мать ребёнка: Ткаченко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткаченко Анна
Смерть
1921