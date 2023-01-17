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Ткаченко Степан (Стефан)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Ткаченко Никита

Мать: Варвара Никитична

Рождение ребёнка
28.08.1907

Сын: Ткаченко Петр

Мать ребёнка: Ткаченко Анна

Бабушкин, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.01.1914

Сын: Ткаченко Василий

Мать ребёнка: Ткаченко Анна

Рождение ребёнка
06.03.1916

Сын: Ткаченко Алексей

Мать ребёнка: Ткаченко Анна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ильченко Мария

Мать ребёнка: Ткаченко Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Анна

Смерть
1921
Бабушкин, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
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