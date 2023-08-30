серушкин виктор анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдисерушкин виктор анатольевич

серушкин виктор анатольевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1980

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1980

Отец: Серушкин анатолий викторович

Мать: Серушкина вера васильевна

Бракосочетание
02.07.2010

Жена: Пронина Мария

Рождение ребёнка
23.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пронина Мария

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пронина Мария

Электросталь, Электросталь, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close