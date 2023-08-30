серушкин виктор анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1980
Бракосочетание
02.07.2010
Жена: Пронина Мария
Рождение ребёнка
23.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пронина Мария
Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пронина Мария
Электросталь, Электросталь, Московская область