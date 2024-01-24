Волков Денис Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Денис Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1988

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1988 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1988

Отец: Волков Валентин Витальевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.2013

Сын: Волков Тимур Денисович

Мать ребёнка: Волкова Инесса Юрьевна

Рождение ребёнка
23.09.2018

Дочь: Волкова Таисия Денисовна

Мать ребёнка: Волкова Инесса Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Инесса Юрьевна

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