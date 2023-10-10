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Мурзин Иван Гаврилович

Место рождения

Демидово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.05.1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1780 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1800 ст.

Отец: Мурзин Гаврила Фёдорович

Мать: не указана

Демидово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
27.05.1800 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были деревни Демидово крестьянин Иван Иванович Бирюков и девка Аграфена Тихоновна.
Смерть
Неизвестно
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