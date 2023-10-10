Мурзин Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения25.05.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1800 ст.
Отец: Мурзин Гаврила Фёдорович
Мать: не указана
Крещение
27.05.1800 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были деревни Демидово крестьянин Иван Иванович Бирюков и девка Аграфена Тихоновна.
Смерть
Неизвестно