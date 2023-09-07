Суханов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1935

Дочь: Морозова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Суханова Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
30.03.1943

Сын: Суханов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Суханова Прасковья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Прасковья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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