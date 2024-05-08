Суворова Ольга Николаевна
Место рожденияСвердловск (Екатеринбург с 1991 года)
Дата рождения10.03.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1973
Рождение ребёнка
30.04.1991
Сын: Суворов Даниил Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.07.1995
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
28.01.2011
Рождение ребёнка
29.04.2011
Дочь: Панова Майя Павловна
Отец ребёнка: Панов Павел Владимирович