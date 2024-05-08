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Суворова Ольга Николаевна

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Место рождения

Свердловск (Екатеринбург с 1991 года)

Дата рождения

10.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1973

Отец: Суворов Николай Назарович

Мать: Суворова (Бородуля) Ия Даниловна

Рождение ребёнка
30.04.1991

Сын: Суворов Даниил Александрович

Отец ребёнка: не указан

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.07.1995

Сын: Суворов Николай Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.2011

Муж: Панов Павел Владимирович

Рождение ребёнка
29.04.2011

Дочь: Панова Майя Павловна

Отец ребёнка: Панов Павел Владимирович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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