Colm Walter Peter
Место рожденияBerlin, Germany
Дата рождения18.01.1924
Дата смерти05.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1924
Отец: Cohn Colm Gerhard Karl
Мать: Colm Hanna
Berlin, Germany
Иммиграция
1933
New York, New York, United States
Место жительства
1935
Arlington, Virginia, USA
Место жительства
1940
5731 6th St N, Arlington, Virginia, USA
Место жительства
1940
Военная служба
14.12.1942
Washington, District of Columbia, USA
Место жительства
04.02.1986
13127 Harbor Ln, Lusby, Maryland 20657-2751, USA
Работа или профессия
Неизвестно
992
Образование
Неизвестно
1 Year of College
Смерть
05.01.2014
Graham, North Carolina, United States