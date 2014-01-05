Colm Walter Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиColm Walter Peter

Colm Walter Peter

avatar

Место рождения

Berlin, Germany

Дата рождения

18.01.1924

Дата смерти

05.01.2014

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1924

Отец: Cohn Colm Gerhard Karl

Мать: Colm Hanna

Berlin, Germany
Иммиграция
1933
New York, New York, United States
Место жительства
1935
Arlington, Virginia, USA
Место жительства
1940
5731 6th St N, Arlington, Virginia, USA
Место жительства
1940
Военная служба
14.12.1942
Washington, District of Columbia, USA
Место жительства
04.02.1986
13127 Harbor Ln, Lusby, Maryland 20657-2751, USA
Работа или профессия
Неизвестно
992
Образование
Неизвестно
1 Year of College
Смерть
05.01.2014
Graham, North Carolina, United States
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close