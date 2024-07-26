Крапивина (--) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крапивина (--) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крапивин Кирилл Евстафьевич

Рождение ребёнка
14.02.1857

Дочь: Крапивина Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Крапивин Кирилл Евстафьевич

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
12-23
Смерть
Неизвестно

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