Крапивина (--) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1857
Дочь: Крапивина Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Крапивин Кирилл Евстафьевич
Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
12-23
Смерть
Неизвестно