Довгялло Симон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгялло Симон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Довгялло Иоанн

Мать: Довгялло Бригида

Смерть
Неизвестно
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