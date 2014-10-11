Красильникова (Кошкина) Августа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Кошкина) Августа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1940

Дата смерти

11.10.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красильников Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
24.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красильников Анатолий Константинович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Анатолий Константинович

Смерть
11.10.2014
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Похороны
13.10.2014
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Новое кладбище
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