Красильникова (Кошкина) Августа
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1940
Дата смерти11.10.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красильников Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
24.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красильников Анатолий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.2014
Похороны
13.10.2014
Новое кладбище