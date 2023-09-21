Сергеев Николай Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.06.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.2006
Дочь: Сергеева Кира Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.2010
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности