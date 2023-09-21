Сергеев Николай Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Николай Валерьевич

Сергеев Николай Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.06.2005

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.2006

Дочь: Сергеева Кира Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.02.2010

Сын: Сергеев Мирон Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close