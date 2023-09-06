Левин Николай Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левин Николай Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1901

Сын: Левин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Левина София (Феодосия) Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1903

Сын: Левин Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Левина София (Феодосия) Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1905

Сын: Левин Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Левина София (Феодосия) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина София (Феодосия) Ивановна

Смерть
Неизвестно
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