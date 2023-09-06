Левин Николай Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левин Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1901
Мать ребёнка: Левина София (Феодосия) Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1903
Мать ребёнка: Левина София (Феодосия) Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1905
Мать ребёнка: Левина София (Феодосия) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно