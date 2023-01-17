Кривоносова Елена Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривоносова Елена Никитовна

Кривоносова Елена Никитовна

avatar

Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.05.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1929 г.р.

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1906

Отец: Кривоносов Никита Семенович

Мать: Кривоносова Агафья Андреевна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катрушов Григорий Васильевич

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1929

Сын: Катрушов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Катрушов Григорий Васильевич

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close