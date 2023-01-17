Кривоносова Елена Никитовна
Место рождения
Дата рождения27.05.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1906
Рождение ребёнка
20.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катрушов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
06.04.1929
Сын: Катрушов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Катрушов Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно