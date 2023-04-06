Корягина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягина Анна Алексеевна

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Место рождения

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1841

Дата смерти

05.05.1916 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
05.05.1916 ст.
Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
От старости.
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