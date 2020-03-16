Кожепорова Маргарита Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожепорова Маргарита Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2020

Отец: не указан

Мать: Асянова Венера Ринатовна

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