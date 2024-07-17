Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Федькин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Федькин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Федькина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Федькин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Федькина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Федькин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Федькина Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Федькин Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно