Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья

Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федькин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Федькин Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Федькин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Федькин Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Федькин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Федькина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Федькин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Федькина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Федькин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Федькина Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Федькин Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.