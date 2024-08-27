Клыков Илья Петрович 13.06.1911 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Клыков Илья Петрович

Место рождения

Мамешево, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

13.06.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1911 ст.

Отец: Клыков Петр

Мать: не указана

Мамешево, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клыкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клыкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клыкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
02.10.1946

Сын: Клыков Владимир Ильич

Мать ребёнка: Клыкова Мария Петровна

Биликтуй
Смерть
Неизвестно

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