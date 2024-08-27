Клыков Илья Петрович
Место рождения
Дата рождения13.06.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1911 ст.
Отец: Клыков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1946
Мать ребёнка: Клыкова Мария Петровна
Биликтуй
Смерть
Неизвестно