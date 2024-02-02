Фёдоров Тит Фёдоров
Место рожденияСерпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Дата рождения26.03.1826
Дата смерти26.04.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1826
Отец: Фёдоров Фёдор Гаврилов
Мать: Фёдорова Пелагея Фомина
Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Крещение
26.03.1826
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д.Чепелёво Иван Кузьмин и Анна Павловна
Бракосочетание
15.05.1844
Жена: Фёдорова Марья Ивановна
Серпуховской уезд, Добрятинской вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
11.06.1858
Сын: Фёдоров Иван Титов
Мать ребёнка: Фёдорова Марья Ивановна
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Смерть
26.04.1885
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Похороны
29.04.1885