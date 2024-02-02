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Фёдоров Тит Фёдоров

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Место рождения

Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво

Дата рождения

26.03.1826

Дата смерти

26.04.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1826

Отец: Фёдоров Фёдор Гаврилов

Мать: Фёдорова Пелагея Фомина

Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Крещение
26.03.1826
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д.Чепелёво Иван Кузьмин и Анна Павловна
Бракосочетание
15.05.1844

Жена: Фёдорова Марья Ивановна

Серпуховской уезд, Добрятинской вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
11.06.1858

Сын: Фёдоров Иван Титов

Мать ребёнка: Фёдорова Марья Ивановна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Смерть
26.04.1885
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Похороны
29.04.1885
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