Александров Николай Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Николай Валентинович

Александров Николай Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1956

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова (Титова) Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
12.07.1999

Дочь: Александрова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Александрова (Титова) Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
16.10.2001

Сын: Александров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Александрова (Титова) Валентина Анатольевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.