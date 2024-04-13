Александров Николай Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1999
Дочь: Александрова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Александрова (Титова) Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
16.10.2001
Сын: Александров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Александрова (Титова) Валентина Анатольевна