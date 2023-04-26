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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Шканов Александр Степанович

Отец ребёнка: Шканов Степан Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Степановна

Отец ребёнка: Шканов Степан Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поля

Отец ребёнка: Шканов Степан Ефимович