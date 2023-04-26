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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шканов Александр Степанович
Отец ребёнка: Шканов Степан Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Степановна
Отец ребёнка: Шканов Степан Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поля
Отец ребёнка: Шканов Степан Ефимович