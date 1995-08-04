Павлова Галина
женский, родилась 04.08.1995
ОтецЕгоров Алексей Викторович01.01.1962 г.р.
МатьЕгорова Светлана Валентиновна04.02.1965 г.р.
Супруги
Павлов Андрей Игоревич17.08.1994 г.р.
Дети
Павлова Елизавета Андреевна19.11.2017 г.р.
Павлова Ксения Андреевна30.08.2019 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1995
Бракосочетание
20.05.2017
Рождение ребёнка
19.11.2017
Дочь: Павлова Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.08.2019
Дочь: Павлова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: не указан