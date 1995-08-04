Павлова Галина 04.08.1995 — найти родственников по фамилии на Familio

Павлова Галина

Автор
ГП
Павлова Г.

женский, родилась 04.08.1995

Отец
Егоров Алексей Викторович01.01.1962 г.р.
Мать
Егорова Светлана Валентиновна04.02.1965 г.р.
Супруги
Павлов Андрей Игоревич17.08.1994 г.р.
Дети
Павлова Елизавета Андреевна19.11.2017 г.р.
Павлова Ксения Андреевна30.08.2019 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1995

Отец: Егоров Алексей Викторович

Мать: Егорова Светлана Валентиновна

Бракосочетание
20.05.2017

Муж: Павлов Андрей Игоревич

Рождение ребёнка
19.11.2017

Дочь: Павлова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.08.2019

Дочь: Павлова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: не указан

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