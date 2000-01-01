Зайцев Василий
Место рожденияВологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха.
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Зайцева Васса Ельпифидорова
Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха
Рождение ребёнка
1897
Сын: Зайцев Александр Васильев
Мать ребёнка: Зайцева Васса Ельпифидорова
Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1917
Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха