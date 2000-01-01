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Зайцев Василий

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Место рождения

Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Зайцев Николай Васильев

Мать ребёнка: Зайцева Васса Ельпифидорова

Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха
Рождение ребёнка
1897

Сын: Зайцев Александр Васильев

Мать ребёнка: Зайцева Васса Ельпифидорова

Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Васса Ельпифидорова

Смерть
До 1917
Вологодская губ., Кадниковский у., Ильинская вол., д. Терешиха
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