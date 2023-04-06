Соломахин Алексей Евсигнеевич
Место рождения
Дата рождения10.03.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1889
Бракосочетание
03.11.1908
по жениху Прокопий и Пётр Константиновичи Соломахины, по невесте Матвей Евсевьевич Рязанов и Яков Прохорович Наторин
Рождение ребёнка
10.02.1910
Сын: Соломахин Вениамин Алексеевич
Мать ребёнка: Соломахина Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно