Соломахин Алексей Евсигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахин Алексей Евсигнеевич

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

10.03.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1889

Отец: Соломахин Евсигней Константинович

Мать: Соломахина Фекла Дементьевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
03.11.1908

Жена: Соломахина Екатерина Васильевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по жениху Прокопий и Пётр Константиновичи Соломахины, по невесте Матвей Евсевьевич Рязанов и Яков Прохорович Наторин
Рождение ребёнка
10.02.1910

Сын: Соломахин Вениамин Алексеевич

Мать ребёнка: Соломахина Екатерина Васильевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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