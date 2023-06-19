Семёнова (Антошкина) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнова (Антошкина) Зинаида Николаевна

Семёнова (Антошкина) Зинаида Николаевна

Место рождения

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Антошкин Николай Демьянович

Мать: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Осуждение
1931
В 1931 г. был раскулачен и арестован её дед Антошкин Демьян Карпович (1866/1868 – 07.1933, с/п Салдыбаш) и отправлен вместе со всей семьёй (дети, внуки) на спецпоселение Салдыбаш. Её отец Николай Демь... Показать все
Смерть
Неизвестно