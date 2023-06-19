Семёнова (Антошкина) Зинаида Николаевна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Антошкин Николай Демьянович
Мать: не указана
Осуждение
1931
В 1931 г. был раскулачен и арестован её дед Антошкин Демьян Карпович (1866/1868 – 07.1933, с/п Салдыбаш) и отправлен вместе со всей семьёй (дети, внуки) на спецпоселение Салдыбаш. Её отец Николай Демь... Показать все
Смерть
Неизвестно