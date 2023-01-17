Варлаков Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1907 ст.
Сын: Варлаков Федор Михайлович
Мать ребёнка: Варлакова Анна Семеновна
Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варлакова Анна Семеновна