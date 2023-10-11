Горбач Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбач Елена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2000

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2000

Отец: Горбач Сергей Павлович

Мать: Горбач Светлана

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