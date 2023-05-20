Ушаков Артём Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.2014
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности