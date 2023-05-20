Ушаков Артём Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаков Артём Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.2014

Сын: Ушаков Макар Артемович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.09.2021

Сын: Ушаков Георгий Артёмович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности