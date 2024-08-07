Дубовицкая Ирина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубовицкая Ирина Герасимовна

Дубовицкая Ирина Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Дубовицкий Семён Николаевич

Отец ребёнка: Дубовицкий Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Дубовицкий Александр Николаевич

Отец ребёнка: Дубовицкий Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дубовицкий Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Дубовицкий Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.