Дубовицкая Ирина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Дубовицкий Семён Николаевич
Отец ребёнка: Дубовицкий Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Дубовицкий Александр Николаевич
Отец ребёнка: Дубовицкий Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дубовицкий Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Дубовицкий Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно