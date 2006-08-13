Спирина (Спицина) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1935
Дата смерти29.07.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1958
Дочь: Гудясова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Спирин Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1963
Сын: Спирин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Спирин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1975