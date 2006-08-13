Спирина (Спицина) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина (Спицина) Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1935

Дата смерти

29.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1958

Дочь: Гудясова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Спирин Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1963

Сын: Спирин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Спирин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Василий Иванович

Смерть
29.07.1975
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