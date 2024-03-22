Большунова (Марченкова) Татьяна Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1902
Дата смерти21.10.1974
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1902
Рождение ребёнка
06.11.1927
Сын: Большунов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Большунов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
04.12.1930
Дочь: Кузина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Большунов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
04.12.1930
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Большунов Григорий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.1974