Большунова (Марченкова) Татьяна Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большунова (Марченкова) Татьяна Арсентьевна

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Место рождения

Грудская, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

14.01.1902

Дата смерти

21.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1902

Отец: Марченков Арсен Рухманович

Мать: Марченкова Елена Ивановна

Грудская, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
06.11.1927

Сын: Большунов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Большунов Григорий Филиппович

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
04.12.1930

Дочь: Кузина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Большунов Григорий Филиппович

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
04.12.1930

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Большунов Григорий Филиппович

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большунов Григорий Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Смерть
21.10.1974
Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
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