Щетинина (Щетинина) Федора Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинина (Щетинина) Федора Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
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