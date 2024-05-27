Осипова (Гаврюшина) Любовь Ильинична
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1949
Дочь: Королькова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Осипов Василий Алексеевич
Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1957
Сын: Осипов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Осипов Василий Алексеевич
Смерть
2005