Осипова (Гаврюшина) Любовь Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Гаврюшина) Любовь Ильинична

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Место рождения

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1927

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Гаврюшин Илья Евстигнеевич

Мать: Гаврюшина Василиса Дмитриевна

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
16.08.1949

Дочь: Королькова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Осипов Василий Алексеевич

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1957

Сын: Осипов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Осипов Василий Алексеевич

Смерть
2005

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