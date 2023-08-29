Маркина Фёкла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина Фёкла Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Маркин Семён Лукьянович

Отец ребёнка: Маркин Лукьян Петрович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Маркин Егор Георгий Лукьянович

Отец ребёнка: Маркин Лукьян Петрович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Маркина Анастасия Лукьяновна

Отец ребёнка: Маркин Лукьян Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Тихон Лукьянович

Отец ребёнка: Маркин Лукьян Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркина Александра Лукьяновна

Отец ребёнка: Маркин Лукьян Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Александр Лукьянович

Отец ребёнка: Маркин Лукьян Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Лукьян Петрович

Смерть
Неизвестно
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