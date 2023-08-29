Маркина Фёкла Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Маркин Лукьян Петрович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Маркин Егор Георгий Лукьянович
Отец ребёнка: Маркин Лукьян Петрович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Маркина Анастасия Лукьяновна
Отец ребёнка: Маркин Лукьян Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маркин Лукьян Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркина Александра Лукьяновна
Отец ребёнка: Маркин Лукьян Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркин Александр Лукьянович
Отец ребёнка: Маркин Лукьян Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно