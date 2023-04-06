Елисеев Артемий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Артемий Прокопьевич

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Место рождения

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Елисеев Прокопий Алексеевич

Мать: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Елисеева Анна Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Таисья Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
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