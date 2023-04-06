Елисеев Артемий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Елисеев Прокопий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Елисеева Анна Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Таисья Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисеева Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно