Ковалев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1937

Дата смерти

10.04.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.04.2006
Похороны
Неизвестно
Новохреновое, Панинский муниципальный район, Воронежская область
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