Ковалев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1937
Дата смерти10.04.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.04.2006
Похороны
Неизвестно
Новохреновое, Панинский муниципальный район, Воронежская область