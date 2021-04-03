Дубницкий Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубницкий Григорий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1933

Дата смерти

03.04.2021

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1933

Отец: Дубницкий Степан

Мать: Дубницкая Пелагея Никифоровна

Рождение ребёнка
23.11.1956

Дочь: Дубницкая Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан город Бухара
Рождение ребёнка
25.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан г. Бухара
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.04.2021
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