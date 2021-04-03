Дубницкий Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1933
Дата смерти03.04.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1933
Отец: Дубницкий Степан
Рождение ребёнка
23.11.1956
Дочь: Дубницкая Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан город Бухара
Рождение ребёнка
25.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан г. Бухара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.04.2021