Свитюк Людмила Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свитюк Людмила Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свитюк Василий Федосеевич

Рождение ребёнка
23.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свитюк Василий Федосеевич

Рождение ребёнка
09.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свитюк Василий Федосеевич

Смерть
Неизвестно