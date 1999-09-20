Сидорова (Мочалова) Агрофена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Мочалова) Агрофена Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1925

Дочь: Нагаева Мария Степановна

Отец ребёнка: Сидоров Степан Павлович

Рождение ребёнка
31.03.1939

Дочь: Прокофьева Нина Степановна

Отец ребёнка: Сидоров Степан Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Степан Павлович

Смерть
1956
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