Сидорова (Мочалова) Агрофена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1925
Дочь: Нагаева Мария Степановна
Отец ребёнка: Сидоров Степан Павлович
Рождение ребёнка
31.03.1939
Дочь: Прокофьева Нина Степановна
Отец ребёнка: Сидоров Степан Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956