Чепчугова (Чернышова) Зинаида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернышов Степан Иванович
Мать: Чернышова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1950
Сын: Чепчугов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Чепчугов Александр Иванович
Реж, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно