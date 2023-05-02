Чепчугова (Чернышова) Зинаида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепчугова (Чернышова) Зинаида Степановна

Чепчугова (Чернышова) Зинаида Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернышов Степан Иванович

Мать: Чернышова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1950

Сын: Чепчугов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Чепчугов Александр Иванович

Реж, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепчугов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно