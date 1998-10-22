Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Городнов Игорь Андреевич
Городнов Игорь Андреевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.10.1998
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Волгарева Оксана Александровна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1998
Отец: не указан
Мать:
Волгарева Оксана Александровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь