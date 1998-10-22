Городнов Игорь Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городнов Игорь Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1998

Отец: не указан

Мать: Волгарева Оксана Александровна