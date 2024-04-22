Василий Никитин (Ович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Никита Никифоров (Ич)
Мать: Марья
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1838