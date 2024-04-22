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Василий Никитин (Ович)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Около 1784 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Никита Никифоров (Ич)

Мать: Марья

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1838
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