Зазорнова Матрона Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
26.05.1891 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 26.05.1891 Вилина Мария Захаровна Вилина отец крестьянин Захарий Васильевич Вилина мать жена Соломония Леонтьевна Гдов мещанин Константин Георгиевич Устья крестьянская до... Показать все
Смерть
Неизвестно