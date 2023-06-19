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Зазорнова Матрона Андреевна

Место рождения

Устье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Устье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
26.05.1891 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 26.05.1891 Вилина Мария Захаровна Вилина отец крестьянин Захарий Васильевич Вилина мать жена Соломония Леонтьевна Гдов мещанин Константин Георгиевич Устья крестьянская до... Показать все
Смерть
Неизвестно