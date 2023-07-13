Чурсина Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1965
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1965
Отец: Ямпольский Федор
Рождение ребёнка
28.05.1982
Дочь: Позднякова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Чурсин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
08.08.1986
Отец ребёнка: Чурсин Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артёмова Дарья
Отец ребёнка: Чурсин Сергей Владимирович