Чурсина Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурсина Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1965

Отец: Ямпольский Федор

Мать: Ямпольская Роза Федоровна

Рождение ребёнка
28.05.1982

Дочь: Позднякова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Чурсин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
08.08.1986

Сын: Чурсин Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Чурсин Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурсин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артёмова Дарья

Отец ребёнка: Чурсин Сергей Владимирович

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